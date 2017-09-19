Дайджест
Общее количество заявок на покупку билетов на ЧМ-2018 приблизилось к 1 млн
19 сентябрь 2017 (17:36)
Глава билетного департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Фальк Эллер сообщил, что общее количество заявок на приобретение билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России приблизилось к отметке в 1 млн. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Мы полностью удовлетворены спросом на билеты. Уже подан почти миллион заявок. К билетам есть серьёзный интерес со стороны зарубежных болельщиков — это 21% от общего количества заявок. Больше всего заявок поступило из России, Аргентины, Китая, Мексики и США», — сказал Ф.Эллера.
14 сентября в России стартовала продажа билетов на матчи ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что количество желающих купить билеты на финал ЧМ-2018 уже превысило вместимость «Лужников».
«Мы полностью удовлетворены спросом на билеты. Уже подан почти миллион заявок. К билетам есть серьёзный интерес со стороны зарубежных болельщиков — это 21% от общего количества заявок. Больше всего заявок поступило из России, Аргентины, Китая, Мексики и США», — сказал Ф.Эллера.
14 сентября в России стартовала продажа билетов на матчи ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что количество желающих купить билеты на финал ЧМ-2018 уже превысило вместимость «Лужников».
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