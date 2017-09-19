Кризис

Дочернюю компанию УОМЗ признали банкротом с долгом в 40 млн рублей

Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Швабе-Спорт» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие создано в 2013 году с целью развития массового и профессионального спорта, а также спорта высших достижений. Для этих целей было арендовано имущество соответствующего назначения.



«В связи со значительными финансовыми затратами на профессиональный спорт и невозможностью окупить затраты на аренду и содержание недвижимого имущества, отсутствием прибыли от данного вида деятельности единственным учредителем ООО «Швабе-Спорт» (АО «ПО «Уральский оптико-механических завод») в ноябре 2016 года принято решение о добровольной ликвидации компании», — говорится в материалах арбитража.



Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 40 млн 744 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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