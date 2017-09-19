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Хилари Клинтон не исключила возможность оспорить итоги выборов

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон допустила возможность оспорить итоги всеобщих выборов, прошедших в 2016 году. Об этом политик заявила в радиоэфире, передает ТАСС.



«Я не знаю, есть ли правомерный конституционный путь поступить так», — сказала Х.Клинтон.



Ведущий повторно задал этот вопрос, переформулировав его с учетом гипотетической ситуации, заключающейся в том, что приписываемое России вмешательство в ход предвыборной кампании окажется более глубоким, чем считается.



«Нет, я бы не исключила (возможность оспорить результаты голосования)», — ответила экс-госсекретарь.



Напомним, Х.Клинтон возглавляла госдепартамент США с 2009 по 2013 год. В апреле 2015 года она объявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах. По результатам голосования коллегии выборщиков Клинтон проиграла Трампу, однако по числу голосов избирателей опередила миллиардера.

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