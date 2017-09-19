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Хилари Клинтон не исключила возможность оспорить итоги выборов
19 сентябрь 2017 (10:52)
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон допустила возможность оспорить итоги всеобщих выборов, прошедших в 2016 году. Об этом политик заявила в радиоэфире, передает ТАСС.
«Я не знаю, есть ли правомерный конституционный путь поступить так», — сказала Х.Клинтон.
Ведущий повторно задал этот вопрос, переформулировав его с учетом гипотетической ситуации, заключающейся в том, что приписываемое России вмешательство в ход предвыборной кампании окажется более глубоким, чем считается.
«Нет, я бы не исключила (возможность оспорить результаты голосования)», — ответила экс-госсекретарь.
Напомним, Х.Клинтон возглавляла госдепартамент США с 2009 по 2013 год. В апреле 2015 года она объявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах. По результатам голосования коллегии выборщиков Клинтон проиграла Трампу, однако по числу голосов избирателей опередила миллиардера.
«Я не знаю, есть ли правомерный конституционный путь поступить так», — сказала Х.Клинтон.
Ведущий повторно задал этот вопрос, переформулировав его с учетом гипотетической ситуации, заключающейся в том, что приписываемое России вмешательство в ход предвыборной кампании окажется более глубоким, чем считается.
«Нет, я бы не исключила (возможность оспорить результаты голосования)», — ответила экс-госсекретарь.
Напомним, Х.Клинтон возглавляла госдепартамент США с 2009 по 2013 год. В апреле 2015 года она объявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах. По результатам голосования коллегии выборщиков Клинтон проиграла Трампу, однако по числу голосов избирателей опередила миллиардера.
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