Дайджест
В КВН опровергли существование запрета на номера о президентах
19 сентябрь 2017 (10:50)
В пресс-службе телевизионной игры КВН опровергли информацию о том, что в программе якобы существует запрет на номера и сценки о президентах. Об этом сообщает РИА Новости.
«Если бы существовал такой запрет, то ничего бы не было в телеэкране. Глупость какая», — отметили в пресс-службе.
Ранее в сети было опубликовано интервью бывшего лидера команды «СОК» и редактора высшей лиги КВН Дмитрия Колчина, в котором он заявил, что в передаче существует запрет на сценки о главах государств.
«Если бы существовал такой запрет, то ничего бы не было в телеэкране. Глупость какая», — отметили в пресс-службе.
Ранее в сети было опубликовано интервью бывшего лидера команды «СОК» и редактора высшей лиги КВН Дмитрия Колчина, в котором он заявил, что в передаче существует запрет на сценки о главах государств.
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