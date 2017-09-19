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В КВН опровергли существование запрета на номера о президентах

В пресс-службе телевизионной игры КВН опровергли информацию о том, что в программе якобы существует запрет на номера и сценки о президентах. Об этом сообщает РИА Новости.



«Если бы существовал такой запрет, то ничего бы не было в телеэкране. Глупость какая», — отметили в пресс-службе.



Ранее в сети было опубликовано интервью бывшего лидера команды «СОК» и редактора высшей лиги КВН Дмитрия Колчина, в котором он заявил, что в передаче существует запрет на сценки о главах государств.

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