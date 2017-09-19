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На «Карабашмеди» приступили к пуско-наладке механизированной линии розлива меди

УрБК, Челябинск, 19.09.2017. В рамках рабочей поездки в Карабашский городской округ 18 сентября 2017 года губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал старт пусконаладочным работам на современной механизированной линии розлива черновой меди ЗАО «Карабашмедь» (предприятие Группы «Русская медная компания»). Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Новое автоматическое оборудование повысит производительность металлургического цеха предприятия. Кроме того, оно поможет минимизировать выбросы низовых отходящих газов при разливке меди в изложницы за счет работы мощной системы аспирации и очистки. Таким образом, на участке улучшатся условия труда работников.



«Модернизация завода «Карабашмедь» — масштабная. Все, что компания планирует и заявляет, все реализуется. Мы сегодня увидели практически завершение реконструкции металлургической части завода. На экологической ситуации в городе это сказывается только положительно. То, что раньше выбрасывалось в воздух, теперь улавливается и обезвреживается. Это положительно сказывается на экологической обстановке в городе. Свидетельство тому — появление растительности на склонах близлежащих гор», — отметил Б. Дубровский.



Во время осмотра производственной площадки предприятия председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин рассказал главе региона о ходе масштабной модернизации и проектах по повышению экологической безопасности ЗАО «Карабашмедь». Руководители посетили новое отделение очистки промышленных стоков. Его строительство позволило внедрить на предприятии полностью замкнутый цикл оборота воды, что дополнительно сократит нагрузку производства на окружающую среду.



«С 2004 по 2016 годы на развитие и повышение экологической безопасности производства ЗАО «Карабашмедь» РМК направила более 16 млрд руб. Около 4 млрд руб. будет инвестировано в 2017-2018 годы. Средства пойдут на увеличение мощности производства черновой меди до 150 тыс. тонн в год. Глобальная задача модернизации завода — не только повышение производительности предприятия, но и улучшение условий труда и минимизация нагрузки на окружающую среду. Благодаря масштабной реконструкции производства нам уже удалось сократить объем выбросов по сравнению с 2000 годом более чем в 20 раз», — рассказал И. Алтушкин.



Напомним, строительство участка механизированного розлива черновой меди на ЗАО «Карабашмедь» входит в программу мероприятий, реализуемых на предприятии в Год экологии в России. Соответствующее соглашение между заводом, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года. Помимо этого, соглашение включает установку новых конвертеров с газоплотными напыльниками и замену газоочистной системы. Все это позволит дополнительно сократить производственные выбросы.

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