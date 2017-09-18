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Задержанный по делу о теракте в метро Лондона оказался уроженцем Ирака

18 сентябрь 2017 (13:08)

Задержанный по делу о теракте на станции метро «Парсонс-Грин» в Лондоне 18-летний молодой человек является уроженцем Ирака. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Telegraph.

Соседи приемной семьи подозреваемого рассказали, что полиция неоднократно «проводила с ним беседы». Также издание пишет, что приемные родители молодого человека жаловались властям на неспособность «справиться с ним».

Полицейские задержали юношу утром 16 сентября.

Напомним, 15 сентября в Лондонском метрополитене на станции «Парсонс-Грин» в вагоне поезда произошел взрыв. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

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