Дайджест

Задержанный по делу о теракте в метро Лондона оказался уроженцем Ирака

Задержанный по делу о теракте на станции метро «Парсонс-Грин» в Лондоне 18-летний молодой человек является уроженцем Ирака. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Telegraph.



Соседи приемной семьи подозреваемого рассказали, что полиция неоднократно «проводила с ним беседы». Также издание пишет, что приемные родители молодого человека жаловались властям на неспособность «справиться с ним».



Полицейские задержали юношу утром 16 сентября.



Напомним, 15 сентября в Лондонском метрополитене на станции «Парсонс-Грин» в вагоне поезда произошел взрыв. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: