Дайджест
Петр Порошенко объявил себя президентом мира
15 сентябрь 2017 (16:36)
Президент Украины Петр Порошенко в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил, что украинская сторона хочет мира, а также объявил себя президентом мира. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы не хотим, мы ненавидим идею атаки на врага. Мы просто хотим подтвердить факт того, что агрессор заплатит намного более высокую цену, если будет нарушать минские договоренности и атаковать мои войска, это абсолютно честно. Но мы хотим мира и я президент мира», — сказал он.
П.Порошенко также выразил надежду на то, что Украина получит от США не только оборонное вооружение.
«Мы не хотим, мы ненавидим идею атаки на врага. Мы просто хотим подтвердить факт того, что агрессор заплатит намного более высокую цену, если будет нарушать минские договоренности и атаковать мои войска, это абсолютно честно. Но мы хотим мира и я президент мира», — сказал он.
П.Порошенко также выразил надежду на то, что Украина получит от США не только оборонное вооружение.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Порошенко готов обменять Савченко
- Порошенко призвал весь мир объединиться против России
- Порошенко поздравил хоккейную сборную Канады
- Киев и Астана планируют восстановить военное сотрудничество
- Порошенко не смог добиться от США особого статуса для Украины
Loading...