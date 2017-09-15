Дайджест
Президента Бразилии обвинили в рэкете
15 сентябрь 2017 (11:49)
В отношении президента Бразилии Мишела Темера выдвинуты новые обвинения — в препятствовании правосудию и рэкете. Об этом сообщает Reuters.
Это второй набор уголовных обвинений, предъявленных президенту на основании заявления о признании вины владельцами крупнейшего в мире мясоперерабатывающего концерна JBS SA. Они обвинили Темера во взяточничестве в обмен на политическую помощь и в сговоре с целью купить молчание свидетеля. Сам президент решительно отверг все утверждения о причастности к правонарушениям.
В августе обвинение Темера в коррупции было заблокировано его сторонниками в нижней палате Конгресса, которая имеет право решать, должен ли президент предстать перед Верховным судом. Однако обвинения остаются в силе и им может быть дан дальнейший ход, как только Темер покинет свой пост. Его срок на посту главы государства заканчивается 1 января 2019 года.
Это второй набор уголовных обвинений, предъявленных президенту на основании заявления о признании вины владельцами крупнейшего в мире мясоперерабатывающего концерна JBS SA. Они обвинили Темера во взяточничестве в обмен на политическую помощь и в сговоре с целью купить молчание свидетеля. Сам президент решительно отверг все утверждения о причастности к правонарушениям.
В августе обвинение Темера в коррупции было заблокировано его сторонниками в нижней палате Конгресса, которая имеет право решать, должен ли президент предстать перед Верховным судом. Однако обвинения остаются в силе и им может быть дан дальнейший ход, как только Темер покинет свой пост. Его срок на посту главы государства заканчивается 1 января 2019 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Руссефф намерена вернуться на пост президента Бразилии
- Президент Бразилии оказался под угрозой импичмента
- Бразильские депутаты проголосовали за отстранение президента страны
- Президент Бразилии может уйти в отставку
- Чиновник из Бразилии не выдержал обвинений в свой адрес и подал в отставку
Loading...