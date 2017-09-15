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Президента Бразилии обвинили в рэкете

В отношении президента Бразилии Мишела Темера выдвинуты новые обвинения — в препятствовании правосудию и рэкете. Об этом сообщает Reuters.



Это второй набор уголовных обвинений, предъявленных президенту на основании заявления о признании вины владельцами крупнейшего в мире мясоперерабатывающего концерна JBS SA. Они обвинили Темера во взяточничестве в обмен на политическую помощь и в сговоре с целью купить молчание свидетеля. Сам президент решительно отверг все утверждения о причастности к правонарушениям.



В августе обвинение Темера в коррупции было заблокировано его сторонниками в нижней палате Конгресса, которая имеет право решать, должен ли президент предстать перед Верховным судом. Однако обвинения остаются в силе и им может быть дан дальнейший ход, как только Темер покинет свой пост. Его срок на посту главы государства заканчивается 1 января 2019 года.

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