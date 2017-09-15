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Южная Корея запустила баллистическую ракету

15 сентябрь 2017 (11:49)

Южная Корея произвела пуск собственной баллистической ракеты «Хёнму-2» сразу после очередного ракетного испытания в КНДР. Об этом сообщает «Ёнхап».

По данным комитета начальников штабов Республики Корея, ракета была выпущена в направлении Японского моря.

Как отмечается, южнокорейская ракета преодолела расстояние 250 километров, «что соответствует расстоянию до авиабазы Гвангана, откуда исходит провокация».

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