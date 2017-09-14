Дайджест

«Уральские авиалинии» оказали поддержку семье тяжелобольного Сергея Ковалева

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 8 сентября осуществила специальный рейс Екатеринбург-Тбилиси-Екатеринбург, оказав поддержку семье Сергея Ковалева. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Специально для перевозки тяжелобольного пассажира авиакомпания провела сложное техническое обслуживание, переоборудовав часть салона воздушного судна под нужды С. Ковалева. Вместо девяти демонтированных кресел был установлен медицинский блок с оборудованием, который после рейса был демонтирован. Также, для безопасной транспортировки Сергея, в Тбилиси вылетела бригада медиков, которые сопровождали его в обратном рейсе и следили за его здоровьем.



Напомним, в начале августа Ковалев Сергей выпал с шестого этажа отеля, в котором отдыхал с семьей в Тбилиси. Он был вынужден проходить лечение в местной больнице до отлета. После обращения семьи Сергея в авиакомпанию за помощью было принято решение о выполнении специального рейса.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: