Дайджест
«Уральские авиалинии» оказали поддержку семье тяжелобольного Сергея Ковалева
14 сентябрь 2017 (17:41)
Авиакомпания «Уральские авиалинии» 8 сентября осуществила специальный рейс Екатеринбург-Тбилиси-Екатеринбург, оказав поддержку семье Сергея Ковалева. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Специально для перевозки тяжелобольного пассажира авиакомпания провела сложное техническое обслуживание, переоборудовав часть салона воздушного судна под нужды С. Ковалева. Вместо девяти демонтированных кресел был установлен медицинский блок с оборудованием, который после рейса был демонтирован. Также, для безопасной транспортировки Сергея, в Тбилиси вылетела бригада медиков, которые сопровождали его в обратном рейсе и следили за его здоровьем.
Напомним, в начале августа Ковалев Сергей выпал с шестого этажа отеля, в котором отдыхал с семьей в Тбилиси. Он был вынужден проходить лечение в местной больнице до отлета. После обращения семьи Сергея в авиакомпанию за помощью было принято решение о выполнении специального рейса.
Специально для перевозки тяжелобольного пассажира авиакомпания провела сложное техническое обслуживание, переоборудовав часть салона воздушного судна под нужды С. Ковалева. Вместо девяти демонтированных кресел был установлен медицинский блок с оборудованием, который после рейса был демонтирован. Также, для безопасной транспортировки Сергея, в Тбилиси вылетела бригада медиков, которые сопровождали его в обратном рейсе и следили за его здоровьем.
Напомним, в начале августа Ковалев Сергей выпал с шестого этажа отеля, в котором отдыхал с семьей в Тбилиси. Он был вынужден проходить лечение в местной больнице до отлета. После обращения семьи Сергея в авиакомпанию за помощью было принято решение о выполнении специального рейса.
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