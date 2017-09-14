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В Москве откроется выставка «Индустриальный мир. Коллекция Челябинского трубопрокатного завода»

15 сентября в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) откроется выставка «Индустриальный мир. Коллекция Челябинского трубопрокатного завода», представляющая произведения советских художников 20-80-х годов XX века и работы двух современных авторов — индустриальную фотографию и арт-инсталляции. Выставка, организованная совместно с Группой ЧТПЗ к 75-летнему юбилею Челябинского трубопрокатного завода, которая впервые широко представит работы из корпоративной коллекции, насчитывающей свыше 450 живописных полотен и графических работ, продлится до 22 октября.



«Возникшая в 90-е идея создания своеобразной «живописной» летописи советской металлургии вылилась в коллекцию работ признанных мастеров XX века, которая в этом году впервые предстанет перед широкой аудиторией в пространстве современного мультимедийного музея Москвы. Такой выбор не случаен: представленные среди фотографий, инсталляций и других современных арт-явлений работы советских авторов демонстрируют полемику «старого» индустриального и постиндустриального времени, показывая зрителю, как преобразился индустриальный мир и сам художник», — комментирует акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.



Среди художников, представленных в коллекции, известные широкой публике имена — Аристарх Лентулов, Александр Лабас, Моисей Фейгин, Николай Дормидонтов, Екатерина Зернова, Петр Котов, Павел Соколов-Скаля, Леонид Фейнберг, Макс Бирштейн и многие другие. Работы экспозиции, объединенные важной для искусства ХХ века темой индустриализации, демонстрируют развитие целой эпохи российского изобразительного искусства прошлого столетия, вместе с тем раскрывая историю отечественной индустрии — прежде всего металлургической промышленности, увиденной глазами художников.



Коллекция демонстрирует смену художественных направлений и стилей в советском искусстве. В работах В. Кучумова, Л. Фейнберга, Е. Зерновой находят отражение традиции русского модернизма 20-х годов с его преклонением перед техническим прогрессом, индустриализацией и урбанизацией.



В работах 30-50-х годов торжествует «большой стиль» социалистического реализма. Так, на картинах А. Лентулова, И. Рубанова человек превращается в титана, преодолевающего колоссальное сопротивление огненной стихии. Созданный образ постепенно отрывается от реальной действительности, подстраиваясь под доктрину масштабной индустриализации.



В графический цикл выставки входят работы таких художников, как А. Лабас, А. Лентулов, Л. Усайтис, В. Стекольщиков, В. Дувидов. Поэзия заводских пространств и портретов рабочих Лабаса, жанровые сцены Стекольщикова и заводские безлюдные пейзажи Усайтиса передают более тонкое переживание индустриальных мотивов в советском искусстве 50-60-х годов.



Формальные искания художников «семидесятников» проявляются в сложных смешанных техниках, необычных композициях и ярких красках, выражая одновременно страсть, красоту и агрессию металлургического процесса.



Современные художники Тимофей Парщиков и Дмитрий Морозов исследуют в своем творчестве тему индустриализации и постиндустриализации. Работы Тимофея Парщикова, запечатлевшего Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы, демонстрируют новую Белую металлургию. Современные производства Группы ЧТПЗ вдохновили медиахудожника Дмитрия Морозова на создание многосоставной кинетической и звуковой инсталляции Prosodia.



Инсталляция, воплощающая синтез искусства и технической мысли, явилась результатом совместной работы медиахудожника и студентов образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии», направленной на подготовку высококвалифицированных кадров для металлургической отрасли.

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