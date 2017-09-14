Кризис

Реальные доходы россиян за последние четыре года сократились на 11,2%

С июня 2013 года по июнь 2017 года реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 11,2%. Об этом говорится в «Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения», подготовленном Институтом социального анализа и прогнозирования при РАНХиГС.



Реальный размер назначенных пенсий за четыре года снизился на 7,4%, а реальная начисленная заработная плата — на 2,9%.



В I полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 1,4%, в то время как реальная зарплата увеличилась на 2,7%.

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