Дайджест

На Украине создадут новую соцсеть

Александра Струмчинская, основательница социальной сети Ukrainians, которую запустили на Украине после запрета «ВКонтакте» и «Одноклассников», объявила о запуске нового проекта, который получит название «ЄСвоє». Об этом она написала на своей странице в соцсети.



«Когда вы увидите масштабность проекта, то поймете, что это не сайт-однодневка, а реальный конкурент не только российским соцсетям, но и Facebook», — написала Струмчинская в комментарии под роликом с анонсом новой соцсети.



Она добавила, что через «ЄСвоє» можно будет получить легальный доступ к музыкальным произведениям и кинофильмам. Также потенциальным пользователям ресурса было обещано с его помощью зарабатывать.

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