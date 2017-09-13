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Мощность разработанного в КНДР ядерного заряда составляет 250 килотонн

13 сентябрь 2017 (17:29)

Мощность ядерного заряда, испытанного КНДР 3 сентября, составляет 250 килотонн. Об этом сообщает портал 38 North.

По информации портала эксперты ОДВЗЯИ пересмотрели данные о магнитуде взрыва. По новым оценкам, магнитуда составила 6,1.

«Применение стандартной формулы с соответствующими константами показывает, что теперь мощность можно оценить примерно в 250 килотонн (одна четверть мегатонны)», — говорится в сообщении.

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