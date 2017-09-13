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В кратере вулкана погибла итальянская семья

В кратере вулкана Сольфатара в окрестностях Неаполя погибла семья из трех человек. Об этом сообщает ANSA.



Как рассказали спасатели, 11-летний ребенок отклонился от туристического маршрута, зашел в зону с зыбкой почвой и стал проваливаться под землю. На помощь ему бросился отец, которого также начало засасывать в грунт. Вытащить мужа и сына попыталась мать, однако и она провалилась в подземную ловушку.



Все члены семьи оказались на трехметровой глубине, где умерли от отравления вулканическими газами. Их тела позже извлекли прибывшие на место спасатели.

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