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Ураган «Ирма» ослаб до категории тропической депрессии
12 сентябрь 2017 (17:41)
Ураган «Ирма» ослаб до категории тропической депрессии. Об этом сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.
Как отмечают синоптики, сила «Ирмы» может понизиться до минимума в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что ураган ослаб до первой категории.
Как отмечают синоптики, сила «Ирмы» может понизиться до минимума в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что ураган ослаб до первой категории.
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