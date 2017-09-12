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Ураган «Ирма» ослаб до категории тропической депрессии

12 сентябрь 2017 (17:41)

Ураган «Ирма» ослаб до категории тропической депрессии. Об этом сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.

Как отмечают синоптики, сила «Ирмы» может понизиться до минимума в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что ураган ослаб до первой категории.

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