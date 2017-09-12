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Ураган «Ирма» ослаб до категории тропической депрессии

Ураган «Ирма» ослаб до категории тропической депрессии. Об этом сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.



Как отмечают синоптики, сила «Ирмы» может понизиться до минимума в ближайшее время.



Ранее сообщалось, что ураган ослаб до первой категории.

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