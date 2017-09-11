Дайджест
Россия направила в Сирию отряд противоминного центра
11 сентябрь 2017 (17:16)
Передовой отряд международного противоминного центра Вооруженных сил России направлен в Сирию для работы в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает Минобороны.
«В ближайшее время военнослужащие будут направлены в освобожденные районы города Дейр-эз-Зор для рекогносцировки и оценки масштабов предстоящего разминирования», — говорится в сообщении.
Саперы будут разминировать дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницы, школы, жилые дома, объекты водо- и электроснабжения и исторические памятники культуры.
«В ближайшее время военнослужащие будут направлены в освобожденные районы города Дейр-эз-Зор для рекогносцировки и оценки масштабов предстоящего разминирования», — говорится в сообщении.
Саперы будут разминировать дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницы, школы, жилые дома, объекты водо- и электроснабжения и исторические памятники культуры.
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