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Россия направила в Сирию отряд противоминного центра

Передовой отряд международного противоминного центра Вооруженных сил России направлен в Сирию для работы в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает Минобороны.



«В ближайшее время военнослужащие будут направлены в освобожденные районы города Дейр-эз-Зор для рекогносцировки и оценки масштабов предстоящего разминирования», — говорится в сообщении.



Саперы будут разминировать дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницы, школы, жилые дома, объекты водо- и электроснабжения и исторические памятники культуры.

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