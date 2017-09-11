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Жители Академического района проголосовали за Евгения Куйвашева

10 сентября жители Академического проголосовали на выборах Губернатора Свердловской области. Уверенную победу на территории района одержал Евгений Куйвашев, набравший около 60% голосов.



Напомним, что глава региона неоднократно посещал самый быстрорастущий район Екатеринбурга и общался с его жителями. Так, 28 августа Евгений Куйвашев участвовал в торжественной церемонии закрытия Всероссийской студенческой стройки сезона 2017 года.



В тот же день глава области подписал в Академическом соглашение с ГК «КОРТРОС» и ПАО «Т Плюс» о сотрудничестве в сфере реализации проекта комплексного освоения территории и формирования комфортной среды проживания.

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