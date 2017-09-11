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Украинская полиция открыла дело против Саакашвили

Украинская полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований страны данные по факту прорыва польско-украинской границы бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и его сторонниками. Об этом сообщает МВД Украины.



Дело открыто по статье 332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, если действия были совершены по предварительному сговору группой лиц.



Ранее привлечь Саакашвили и его сторонников к уголовной ответственности пообещал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. «Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил подобными действиями или способствовал этому советами или действиями. Это будет сделано. Как и будет дана оценка действиям институтов власти во время сегодняшних событий», — сообщил Луценко.

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