Дайджест

Мадуро намерен создать новую мировую валюту

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он намерен создать альтернативу доллару валюту, которая будет активно использоваться на мировом финансовом рынке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство EFE.



«Объявляю, что Венесуэла собирается ввести новую международную платежную систему и создать валютную корзину для освобождения от доллара и вместе с такими свободно конвертируемыми валютами, как юань, иена, рупии, международными валютами, освободиться от тисков доллара», — заявил он.



Также Мадуро добавил, что доллар является валютой, которая душит Венесуэлу.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: