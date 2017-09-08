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Никки Хейли отказалась стать госсекретарем США

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли рассказала, как президент страны Дональд Трамп предложил ей занять пост государственного секретаря, однако губернатор штата Южная Каролина отказалась и посоветовала Трампу подыскать кого-нибудь более подходящего на эту должность. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на CNN.



«Я прекрасно понимаю, когда все складывается правильно, а когда нет. Я просто подумала, что он мог бы подыскать кого-нибудь получше», — сказала она.



По словам Хейли, после этого разговора с Трампом, она вернулась из Нью-Йорка в Южную Каролину. Вскоре ей позвонил на тот момент глава аппарата Белого дома Райнс Прибус и предложил занять должность постпреда при ООН. Хейли согласилась, выдвинув ряд условий, в частности, она хотела входить в состав правительства США и Совет национальной безопасности Белого дома.

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