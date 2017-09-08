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Никки Хейли отказалась стать госсекретарем США

8 сентябрь 2017 (17:05)

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли рассказала, как президент страны Дональд Трамп предложил ей занять пост государственного секретаря, однако губернатор штата Южная Каролина отказалась и посоветовала Трампу подыскать кого-нибудь более подходящего на эту должность. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на CNN.

«Я прекрасно понимаю, когда все складывается правильно, а когда нет. Я просто подумала, что он мог бы подыскать кого-нибудь получше», — сказала она.

По словам Хейли, после этого разговора с Трампом, она вернулась из Нью-Йорка в Южную Каролину. Вскоре ей позвонил на тот момент глава аппарата Белого дома Райнс Прибус и предложил занять должность постпреда при ООН. Хейли согласилась, выдвинув ряд условий, в частности, она хотела входить в состав правительства США и Совет национальной безопасности Белого дома.

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