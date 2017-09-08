Дайджест
Швейцария конфисковала «золото Януковича»
8 сентябрь 2017 (13:15)
Федеральная прокуратура Швейцарии подтвердила конфискацию большого количества золота, о котором ранее заявляли украинские власти. Информация об этом содержится в ответе прокуратуры на запрос Телевизионной службы Новостей (ТСН).
При этом отмечается, что ни одно из уголовных дел, заведенных прокуратурой относительно отмывания денег после смены власти в Киеве, не направлено против Януковича.
Производства были вызваны подозрением в отмывании денег, полученных в марте 2014 года. В рамках производств заблокированы активы на сумму свыше 100 млн швейцарских франков (почти 6 млрд руб.), отмечает ТСН.
При этом отмечается, что ни одно из уголовных дел, заведенных прокуратурой относительно отмывания денег после смены власти в Киеве, не направлено против Януковича.
Производства были вызваны подозрением в отмывании денег, полученных в марте 2014 года. В рамках производств заблокированы активы на сумму свыше 100 млн швейцарских франков (почти 6 млрд руб.), отмечает ТСН.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Киеве прокомментировали интервью Януковича
- Интерпол не будет разыскивать Януковича до суда
- Швейцария заморозила 193 млн долларов на счетах Януковича и его приближенных
- ГПУ подозревает Виктора Януковича в терроризме
- Швейцария пообещала заморозить банковские счета Януковича
Loading...