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Швейцария конфисковала «золото Януковича»

Федеральная прокуратура Швейцарии подтвердила конфискацию большого количества золота, о котором ранее заявляли украинские власти. Информация об этом содержится в ответе прокуратуры на запрос Телевизионной службы Новостей (ТСН).



При этом отмечается, что ни одно из уголовных дел, заведенных прокуратурой относительно отмывания денег после смены власти в Киеве, не направлено против Януковича.



Производства были вызваны подозрением в отмывании денег, полученных в марте 2014 года. В рамках производств заблокированы активы на сумму свыше 100 млн швейцарских франков (почти 6 млрд руб.), отмечает ТСН.

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