Дайджест

В российской армии исправны 98% танков

8 сентябрь 2017 (13:15)

В Вооруженных силах России исправно 98% броневого и танкового вооружения и техники (БТВТ). Об этом рассказал начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко, передает РИА Новости.

«Перевооружение соединений и частей на современные образцы БТВТ позволило повысить уровень исправного количества образцов БТВТ за последние пять лет до 98%», — указал Шевченко. Также он отметил, что за это время в распоряжение 40 частей соединений сухопутных войск России поступило более трех тысяч современных образцов бронетанковой техники.

Он также заявил, что уже в текущем году на вооружение будут приняты боевые машины поддержки танков и модернизированные танки Т-72Б3.

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