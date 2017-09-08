Новости дня

«Уральские авиалинии» с 8 по 10 сентября снижают на 30% цены на ряд направлений

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит акцию выходного дня «Улётные цены». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



8, 9 и 10 сентября 2017 года можно будет приобрести билеты со скидкой до 30% на вылеты с 8 сентября 2017 года по 24 марта 2018 года. В продаже доступны билеты по направлениям: из Москвы в Иркутск, Читу, Томск, Омск, Новосибирск, Зальцбург, Мюнхен, Лиссабон, Бишкек и другие; из Санкт-Петербурга во Владивосток, Кемерово, Томск, Читу, Симферополь, Ереван, Тбилиси и другие; из Екатеринбурга в Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Сочи, Ростов-на-Дону, Красноярск, Калининград, Читу, Прагу, Дубай, Верону, Ереван, Тбилиси и другие; из Самары в Сочи, Симферополь, Ереван и другие; из Новосибирска во Владивосток, Хабаровск и другие.



Пассажиры могут оплачивать тарифы акции «Улётные цены» бонусами «Крылья»: один бонус равен одному рублю. Дополнительной скидкой может стать приветственный бонус до 1 тыс. руб. для новых участников программы. Для получения дополнительной скидки нужно стать участником программы лояльности «Крылья»: зарегистрироваться на сайте­ авиакомпании.



Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании, а также в авиакассах.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: