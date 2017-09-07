Дайджест

Доходы РФ от экспорта нефти выросли на треть

7 сентябрь 2017 (17:35)

В январе-июле 2017 года Россия увеличила доход от экспорта нефти на 35 процентов в годовом выражении, до 53,14 млрд долл. США. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Поставки сырья за рубеж в этот период выросли на 0,4%, до 149,05 млн т., подсчитали в ФТС.

Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 2%, до 138,3 млн т.

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