Дайджест
Доходы РФ от экспорта нефти выросли на треть
7 сентябрь 2017 (17:35)
В январе-июле 2017 года Россия увеличила доход от экспорта нефти на 35 процентов в годовом выражении, до 53,14 млрд долл. США. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Поставки сырья за рубеж в этот период выросли на 0,4%, до 149,05 млн т., подсчитали в ФТС.
Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 2%, до 138,3 млн т.
Поставки сырья за рубеж в этот период выросли на 0,4%, до 149,05 млн т., подсчитали в ФТС.
Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 2%, до 138,3 млн т.
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