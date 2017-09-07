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Трамп не пригласил Путина на саммит по реформированию ООН

Помощник президента России Юрий Ушаков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ — 2017) заявил, что глава государства Владимир Путин не получал от президента США Дональда Трампа приглашение на заседание по реформированию ООН, передает РИА «Новости».



«Насколько я знаю, нет», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос.



18 сентября Трамп планирует собрать в нью-йоркской штаб-квартире ООН саммит мировых лидеров по вопросам перестройки работы международной организации.

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