Дайджест
Трамп не пригласил Путина на саммит по реформированию ООН
7 сентябрь 2017 (17:34)
Помощник президента России Юрий Ушаков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ — 2017) заявил, что глава государства Владимир Путин не получал от президента США Дональда Трампа приглашение на заседание по реформированию ООН, передает РИА «Новости».
«Насколько я знаю, нет», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос.
18 сентября Трамп планирует собрать в нью-йоркской штаб-квартире ООН саммит мировых лидеров по вопросам перестройки работы международной организации.
«Насколько я знаю, нет», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос.
18 сентября Трамп планирует собрать в нью-йоркской штаб-квартире ООН саммит мировых лидеров по вопросам перестройки работы международной организации.
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