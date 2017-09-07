Дайджест

В России разработали новый боевой пистолет

7 сентябрь 2017 (10:06)

Концерн «Калашников» объявил о создании компактного пистолета Лебедева ПЛ-15К, который может прийти на замену пистолету Макарова в армии и полиции. Видеоролик опубликован на сайте «Калашников Media».

«Компактный ПЛ-15К может полноценно занять нишу, которую сейчас занимает пистолет Макарова», — говорится в сообщении концерна.

Емкость магазина пистолета составляет 14 патронов калибра 9х19 Парабеллум. Заявленный ресурс ствола составляет 10 тыс. выстрелов. Вес пистолета без патронов — 720 граммов.

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