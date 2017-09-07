Дайджест
В России разработали новый боевой пистолет
7 сентябрь 2017 (10:06)
Концерн «Калашников» объявил о создании компактного пистолета Лебедева ПЛ-15К, который может прийти на замену пистолету Макарова в армии и полиции. Видеоролик опубликован на сайте «Калашников Media».
«Компактный ПЛ-15К может полноценно занять нишу, которую сейчас занимает пистолет Макарова», — говорится в сообщении концерна.
Емкость магазина пистолета составляет 14 патронов калибра 9х19 Парабеллум. Заявленный ресурс ствола составляет 10 тыс. выстрелов. Вес пистолета без патронов — 720 граммов.
«Компактный ПЛ-15К может полноценно занять нишу, которую сейчас занимает пистолет Макарова», — говорится в сообщении концерна.
Емкость магазина пистолета составляет 14 патронов калибра 9х19 Парабеллум. Заявленный ресурс ствола составляет 10 тыс. выстрелов. Вес пистолета без патронов — 720 граммов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Следователи заполучили предполагаемое орудие убийства Немцова
- Калашников готовится показать новые образцы оружия
- Пистолет «Стриж» не понравился российским военным
- Штаб-квартиру концерна «Калашников» разместят в московском особняке
- Охранник здания правительства Якутии потерял пистолет в туалете
Loading...