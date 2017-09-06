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Власти Мьянмы заминировали границу с Бангладеш

Мьянма устанавливает наземные мины на границе с Бангладеш. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники в Бангладеш.



«Наши силы видели от трех до четырех групп, работающих вблизи забора из колючей проволоки, они что-то помещали в землю», — сказал один из источников.



Как отмечает агентство, позднее информаторы подтвердили, что на границе устанавливают мины.



Источники также отметили, что установка мин может быть мерой против возвращения в Мьянму мусульман-рохинджа.

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