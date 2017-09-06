Кризис

Правительство РФ одобрило законопроект о налоге на дополнительный доход

Правительство РФ одобрило проект закона о налоге на дополнительный доход (НДД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики РФ Александра Новака.



«Одобрен. Было совещание у вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, на котором было принято решение», — сказал министр, отметив, что в скором времени законопроект будет внесен в Госдуму.



Как сообщал ранее первый замглавы Минэнерго РФ Алексей Текслер, Министерство энергетики России рассчитывает, что Госдума до 1 декабря 2017 года примет закон о налоге на дополнительный доход для нефтяной отрасли, для этого министерство инициировало временную корректировку одного из пунктов Бюджетного кодекса.

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