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Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в РФ опустилась ниже 11%

УрБК, Москва, 06.09.2017. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в России составила 10,94%, впервые за всю историю наблюдений опустившись ниже уровня 11%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.



«За первые семь месяцев текущего года кредитными организациями было предоставлено 507,9 тыс. ИЖК на сумму 927,7 млрд руб., что на 20% больше, чем годом ранее. В результате объем выдачи кредитов превысил показатель соответствующего периода 2014 года — рекордного по выдаче ипотеки», — говорится в сообщении.



В целом ипотечный портфель по состоянию на 1 августа 2017 года вырос с начала нынешнего года на 5,3% (до 4,7 трлн руб.), при этом доля валютных кредитов сократилась на 0,5 п. п., до 1,1% в общей сумме задолженности по ИЖК, составив 54 млрд руб. Кроме того, на низком уровне сохранился удельный вес просроченных кредитов — 1,5% (72,8 млрд руб).

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