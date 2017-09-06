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Роструд с начала года добился выплаты более 11 млрд рублей задолженности по заработной плате

УрБК, Москва, 06.09.2017. Роструд за 7 месяцев 2017 года добился от работодателей выплаты свыше 11 млрд руб. задолженности по заработной плате. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление руководителя ведомства Всеволода Вуколова.



«За период январь-июль 2017 года территориальные органы Роструда провели порядка 22,5 тыс. проверок, выявивших нарушения требований трудового законодательства об оплате труда, что составляет примерно четверть от всех проведенных государственными инспекторами труда проверок. В результате принятых Рострудом мер более 660 тыс. работников получили ранее задержанную заработную плату на сумму свыше 11,2 млрд руб.», — заявил В. Вуколов.



Он отметил, что наблюдается снижение числа нарушений по вопросам оплаты труда. За 7 месяцев 2017 года в ходе контрольно-надзорных мероприятий инспекторы труда выявили 60,4 тыс. таких нарушений, что примерно на 20% меньше, чем за аналогичный период в 2016 году (72,9 тыс. нарушений по оплате труда).



«Роструд тесно сотрудничает со следственным комитетом, прокуратурой по вопросам погашения задолженности по заработной плате и привлечения виновных к ответственности. Так, в 2016 году в суды было направлено 697 уголовных дел за невыплату заработной платы. В I полугодии 2017 года было направлено 402 уголовных дела», — заявил В. Вуколов.

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