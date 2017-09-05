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SpaceX проводит испытания сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy

Компания SpaceX завершила огневые испытания первой ступени сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Об этом сообщает UPI.



«Испытания трех ускорителей первой ступени Falcon Heavy завершены на нашем ракетном полигоне в Мак-Грегоре, Техас», — говорится в сообщении компании.



В SpaceX называют Falcon Heavy «мощнейшей ракетой в мире», ее запуск обойдется в три раза дешевле (около 120 млн долл. США), чем пуск самого грузоподъемного действующего носителя Delta IV Heavy. Ее первый пуск запланирован на ноябрь.

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