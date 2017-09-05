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SpaceX проводит испытания сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy

5 сентябрь 2017 (17:19)

Компания SpaceX завершила огневые испытания первой ступени сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Об этом сообщает UPI.

«Испытания трех ускорителей первой ступени Falcon Heavy завершены на нашем ракетном полигоне в Мак-Грегоре, Техас», — говорится в сообщении компании.

В SpaceX называют Falcon Heavy «мощнейшей ракетой в мире», ее запуск обойдется в три раза дешевле (около 120 млн долл. США), чем пуск самого грузоподъемного действующего носителя Delta IV Heavy. Ее первый пуск запланирован на ноябрь.

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