Глава Минтранса посетил «Уральские локомотивы»

2 сентября министр транспорта РФ Максим Соколов посетил завод «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и концерна Siemens) в Верхней Пышме. Министра сопровождал временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор предприятия Александр Салтаев.«Максим Соколов хорошо знаком с продукцией предприятия. 1 октября 2015 года совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и президентом РЖД Олегом Белозеровым он стал одним из пассажиров первого рейса электропоезда «Ласточка» на маршруте Москва — Тверь, а в сентябре 2016 года принял участие в торжественном открытии пассажирского движения на Московском центральном кольце. Но на производственной площадке предприятия, где выпускают российский скоростной электропоезд «Ласточка», министр побывал впервые», — сообщили в Центре общественных связей Группы Синара.Первым пунктом маршрута Максима Соколова на заводе «Уральские локомотивы» стал центр мониторинга подвижного состава, где ему представили систему диспетчеризации «умный поезд и умный электровоз», разработанную предприятием. Уникальная электронная система позволяет специалистам завода, РЖД и сервисных служб в режиме онлайн получать информацию по 700 параметрам о техническом состоянии и работе систем выпускаемых на предприятии локомотивах и электропоездах. Это значительно повышает эффективность сервисного обслуживания подвижного состава.«Аналитическая система позволяет в онлайн-режиме отслеживать местоположение любого электропоезда или электровоза, состояние, в котором они находятся, расход электроэнергии, а также осуществлять видеонаблюдение в каждом пассажирском вагоне «Ласточек». У нас круглосуточно работают диспетчеры, которые помогают находить решения в случае возникновения сбоев, оказывают консультационную помощь машинисту. Система ведет паспорт составов и фиксирует все, что происходит с ними. В дальнейшем мы рассчитываем усовершенствовать работу комплекса таким образом, чтобы прогнозировать возможные неисправности и не допускать их возникновения», — рассказал начальник департамента информационных технологий завода «Уральские локомотивы» Василий Скворчук.Также министр транспорта РФ посетил производственный комплекс предприятия, где ознакомился со всеми этапами выпуска скоростного электропоезда, в том числе с технологиями сварки кузова вагона из экструдированного алюминия, сборки и окраски поезда.«Побывав на «Уральских локомотивах», могу отметить, что это действительно крупнейшее предприятие в сфере железнодорожного машиностроения, гордость не только Свердловской области, но и всей России. Предприятие не просто отвечает современным вызовам, но и во многом опережает их. При этом важно, что компания выстроила эффективные кооперационные связи с другими уральскими предприятиями, обеспечила высокую степень локализации производства и ведет серьезную работу по внедрению цифровых систем диагностики и управления транспортом. Все это позволит сделать наши поезда по-настоящему комфортными и безопасными», — отметил Максим Соколов.Как рассказал генеральный директор завода «Уральские локомотивы» Александр Салтаев, в настоящее время «Ласточки» оснащаются скоростной тележкой, выпуск которой также освоен на заводе, российской системой управления верхнего уровня (МПСУиД), отечественными тормозной и климатической системами.Максим Соколов, Евгений Куйвашев и другие участники визита смогли лично оценить уровень комфорта уральской «Ласточки», совершив поездку по территории предприятия на электропоезде. Министр транспорта не только осмотрел салон и кабину, но и самостоятельно управлял поездом.Евгений Куйвашев подчеркнул важность реализации проекта по производству «Ласточек» для развития экономики региона и для улучшения качества жизни уральцев. Он отметил, что завод также может выпускать и легкорельсовый транспорт: вагоны метро и трамваи.«Уральским локомотивам» удалось стать центром современного машиностроительного кластера, его системообразующим звеном», — сказал глава региона.Отметим, что в настоящее время локализация производства скоростных поездов на предприятии «Уральские локомотивы» составляет более 80%. Всего в рамках заключенного соглашения с РЖД до 2022 года компания планирует выпустить и поставить 240 пятивагонных «Ласточек».