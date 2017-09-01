Банк «Югра»: бесперспективные судебные споры

Решение об отзыве лицензии у одной из крупнейших кредитных организаций России — банка «Югра», было принято еще месяц назад, однако ситуация вокруг него продолжает накаляться. Бывшее руководство не раз заявляло о необоснованности решения регулятора и теперь объявило о готовности отстаивать свою позицию в суде. Дата рассмотрения дела еще не назначена, однако уже сейчас большинство аналитиков уверено в том, что у бывшего топ-менеджмента «Югры» нет шансов одержать победу в этом процессе.Напомним, банк «Югра», который до недавнего времени занимал 30 место в топ-100 по активам, лишился лицензии 28 июля этого года. Ранее, 10 июля, регулятор ввел в банк временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов с одновременным введением моратория на удовлетворение требований кредиторов. Свое решение регулятор обосновал «неустойчивым финансовым положением ПАО банк «Югра» и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России».По итогам обследования финансового положения банка была установлена истинная стоимость активов ПАО «Югра», что привело к полной утрате банком капитала.«Деятельность ПАО «Банк «Югра» была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. При этом кредитная организация самостоятельно не создавала резервов на возможные потери, адекватные принятым рискам», — сообщается в пресс-релизе ЦБ.По мнению руководства регулятора, основной проблемой банка стало то, что его дирекция и собственники реализовали бизнес-модель, которая была основана на финансировании проектов, связанных с бенефициарами, за счет средств физических лиц. При этом масштабы деятельности компаний, получавших кредиты от «Югры», не соответствовали объему этих кредитов.В качестве доказательства были приведены сведения о том, что ЦБ только в этом году шесть раз информировал Генпрокуратуру о фактах вывода активов из «Югры» и дважды сообщал в Росфинмониторинг о проведении сомнительных транзитных операций. Помимо этого, в отношении банка трижды вводились ограничения на привлечение вкладов населения, которые ей удавалось обходить.Стоит сказать, когда ЦБ только ввел временную администрацию в банк «Югра», большинство экспертов сходилось во мнении, что регулятор не рискнет отбирать лицензию у компании в первую очередь из-за большого объема привлеченных средств — 185 млрд руб. Из них застраховано в АСВ было 170 млрд, что, в свою очередь, должно было стать рекордом среди всех возмещений банковским вкладчикам. Однако и это не помогло банку, и спустя две недели регулятор отозвал у него лицензию.Несмотря на все выявленные нарушения, руководство банка с самого первого дня введения временной администрации заняло оборонительную позицию и при каждом удобном случае заявляло о необоснованности таких жестких мер.«Банк выполнял все нормативы Центрального банка, полностью обладал ликвидностью. Поэтому пока для нас это тоже такая новость, как, наверное, и для всего рынка», — заявил президент банка «Югра» Алексей Нефедов сразу после введения временной администрации. Он также сказал, что менеджмент банка не был предупрежден о готовящемся решении.19 июля Генпрокуратура выступила против решений Центробанка. Кредитные организации-агенты по выплатам страхового возмещения вкладчикам «Югры» получили от Генпрокуратуры письма с требованием остановить страховые выплаты, начало которых было назначено на 20 июля. Однако АСВ отказалось отменить планы.Позже, 24 июля, экс-председатель правления кредитной организации Дмитрий Шиляев подал заявление в Арбитражный суд Москвы, в котором говорилось о незаконности решений и действий ЦБ. Рассмотрение дела было назначено на 15 августа, результатом которого стал отказ «Югре» в удовлетворении ходатайств по иску к ЦБ.Несмотря на это, на протяжении следующего месяца споры и обвинения в адрес регулятора только усиливались, и 31 августа Д. Шиляев решил снова попытать счастье и направил новое исковое заявление в Арбитражный суд Москвы о признании действий Центрального банка России неправомерными.«Временная администрация приняла к управлению банк, все показатели которого соответствовали требованиям закона и нормам активов Банка России. В условиях введенного моратория финансовое состояние «Югры» не могло кардинально ухудшиться, иначе как в результате незаконных и недобросовестных действий временной администрации», — говорится в документе.В нем подчеркивается, что «полная утрата капитала банка произошла вследствие внесенных изменений в данные бухгалтерского учета на основании распорядительных актов временной администрации».«В противоречие законодательству о бухгалтерском учете и нормативным документам самого Центробанка временное управление смогло внести ряд существенных изменений в баланс банка, вследствие чего образовался отрицательный капитал в размере 31 млрд рублей», — сказано в сообщении.Дата рассмотрения дела еще не назначена, однако уже сейчас большинство аналитиков сходится во мнении, что у бывшего топ-менеджмента банка «Югра» нет шансов выиграть этот процесс.«Дирекции компании будет очень сложно доказать суду, что в этом деле присутствует факт нарушения закона. Сложно будет, потому что именно Центробанк является законотворцем в банковской сфере России, он создает законы, которые потом и исполняет. Поэтому доказать, что он их нарушил, практически нереально», — считает независимый финансовый эксперт Григорий Вахитов.Подобного мнения придерживается и финансовый эксперт Константин Селянин.«Шансы у истца выиграть дело, мягко говоря, не велики. В истории российской банковской системы уже были случаи, когда после отзыва лицензии кредитная организация пыталась оспорить решение регулятора, но такие действия еще ни разу не заканчивались успехом. Это в первую очередь объясняется тем, что при принятии решения ЦБ руководствуется своими же законами. Одной из причин отзыва лицензии у банка «Югра» была недостаточность капитала, что легко будет доказать в суде», — сказал К. Селянин.По его словам, спор по поводу решения регулятора возник в первую очередь из-за того, что бывшее руководство «Югры» и Центробанк по-разному оценивали стоимость активов. Большая часть активов банка — это недвижимость. Центробанк, вероятнее всего, оценивал по ее ликвидационной стоимости, которая в разы меньше реальной.«Конечно, обе стороны могут поспорить по этому поводу в суде, но сомнений в том, что решение регулятора останется в силе, нет», — считает эксперт.В течение следующих пяти дней будет объявлена дата предварительного слушания по иску Дмитрия Шиляева к Центральному банку России. Но уже сейчас исход этого дела большинству экспертов понятен, и изменить ход событий бывшему топ-менеджменту банка «Югра» вряд ли удастся.УрБК будет следить за развитием событий.