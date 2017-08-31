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ПНТЗ прошел сертификацию в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ
31 август 2017 (14:52)
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2017. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) получил сертификат соответствия требованиям стандарта СТО «Газпром» 9001-2012 в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.
«В процессе аудита проведена оценка процессов проектирования, разработки, производства и поставки трубной продукции, выпускаемой предприятием», — говорится в сообщении.
Успешное прохождение аудита подтвердило соответствие систем менеджмента качества ПНТЗ требованиям корпоративного стандарта ПАО «Газпром» для поставщиков материально-технических ресурсов.
«Члены аудиторской группы высоко оценили реализацию на ПНТЗ принципов производственной системы Белая металлургия, широкое применение информационных систем, высокий уровень квалификации и информирования персонала о требованиях системы менеджмента качества, культуру исполнения установленных процедур, уровень проведения внутренних аудитов, применение статистических методов», — комментирует технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.
Одним из первых сертификацию в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ прошел Челябинский трубопрокатный завод (входит в Группу ЧТПЗ). Группа ЧТПЗ сотрудничает с «Газпромом» на протяжении многих лет и поставляет продукцию для ключевых проектов компании: «Сила Сибири», «Северный поток-2», «Бованенково-Ухта», «Ухта-Торжок», «Грязовец-Выборг».
Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ создана ПАО «Газпром» в 2016 году для подтверждения соответствия продукции, работ, услуг и систем менеджмента корпоративным требованиям ПАО «Газпром», межгосударственным и национальным стандартам.
«В процессе аудита проведена оценка процессов проектирования, разработки, производства и поставки трубной продукции, выпускаемой предприятием», — говорится в сообщении.
Успешное прохождение аудита подтвердило соответствие систем менеджмента качества ПНТЗ требованиям корпоративного стандарта ПАО «Газпром» для поставщиков материально-технических ресурсов.
«Члены аудиторской группы высоко оценили реализацию на ПНТЗ принципов производственной системы Белая металлургия, широкое применение информационных систем, высокий уровень квалификации и информирования персонала о требованиях системы менеджмента качества, культуру исполнения установленных процедур, уровень проведения внутренних аудитов, применение статистических методов», — комментирует технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.
Одним из первых сертификацию в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ прошел Челябинский трубопрокатный завод (входит в Группу ЧТПЗ). Группа ЧТПЗ сотрудничает с «Газпромом» на протяжении многих лет и поставляет продукцию для ключевых проектов компании: «Сила Сибири», «Северный поток-2», «Бованенково-Ухта», «Ухта-Торжок», «Грязовец-Выборг».
Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ создана ПАО «Газпром» в 2016 году для подтверждения соответствия продукции, работ, услуг и систем менеджмента корпоративным требованиям ПАО «Газпром», межгосударственным и национальным стандартам.
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