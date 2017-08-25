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Почта обманутых ожиданий
25 август 2017 (17:00)
Падение реальных доходов населения повлияло на покупательские привычки свердловчан. Вместо походов по многочисленным торговым центрам уральцы предпочитают заказывать вещи в китайских интернет-магазинах. Только за последние два года количество международных отправлений, доставленных свердловчанам, выросло в три раза. Вместе с тем увеличивается и количество потерянных посылок, которые проходят через сортировочный центр в Екатеринбурге. В результате жители других регионов уже назвали уральскую столицу «черной дырой».
По данным Управления Федеральной почтовой связи Свердловской области, количество международных отправлений, которые получают жители региона, растет с каждым годом. Так, в I полугодии 2017 года сотрудники почты доставили свердловчанам 4,1 млн простых и заказных мелких пакетов, это в три раза больше, чем в I полугодии 2015-го (1,4 млн шт.).
Параллельно с этим растет и количество получаемых внутрироссийских отправлений. Так, в I полугодии 2017 года посылочный обмен в Свердловской области составил 1,2 млн посылок, что уже превышает совокупный объем за прошлый год.
При такой возросшей нагрузке вполне естественно, что участились случаи, когда адресаты в итоге не дожидаются почту. При этом нередки случаи, когда посылка пропадает непосредственно в конечном пункте путешествия — отделении «Почты России».
«Мы заказали в интернет-магазине AliExpress телефон для дочери. В течение двух недель товар прошел таможню и был доставлен на Главпочтамт. После этого его должны были переслать в наше почтовое отделение. Однако прошло три недели, а извещения на получение покупки мы так и не дождались. Позвонив в службу поддержки, мы узнали, что наша посылка потеряна на Главпочтамте, и нужно писать заявление на ее поиск, который может занять еще месяц», — рассказала УрБК жительница Екатеринбурга.
Как пояснили в региональном УФПС, за I полугодие 2017 года в Свердловской области признали утраченными лишь 0,0004% от общего объема входящей регистрируемой почты. В данном случае речь идет не только о посылках, но и письмах, открытках, бандеролях. Однако даже если взять 4,1 млн полученных международных посылок и 1,2 млн внутренних, то доля потерянных от них превысит 2 тыс. ед.
«Работники отделений связи предпринимают все меры, чтобы вручить почтовое отправление клиенту. По международным отправлениям клиента оповещают с помощью sms-уведомления, а также телефонного дозвона с просьбой подойти и забрать отправление. В этой связи, напомним, с 10 августа 2017 года AliExpress вводит обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами. Теперь всем покупкам, которые сделаны на платформе, будет присвоен трекинг, по которому покупатель и интернет-магазин смогут отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении», — прокомментировали в пресс-службе Уральского филиала «Почты России».
В случае утери посылки отправитель или получатель должны написать заявление о розыске почтового отправления. Тогда «Почта России» приступит к ее поиску.
«Если повезет, и действительно будет признано, что почтовое отправление было утеряно, то возместится заявленная стоимость почтового отправления и затраты на пересылку. Вообще основная проблема заключается в том, что люди не пишут реальную стоимость того, что они получали. Поэтому дело не в том, что посылка теряется, это действительно иногда происходит, а в том, что потом возникает проблема с возмещением реальной стоимости ущерба. Чтобы иметь возможность что-то возместить, нужно указывать реальную стоимость того, что доставляют. В противном случае деньги не вернуть», — пояснил управляющий партнер юридической компании «Legal Jazz» Роман Фадеев.
Только за I квартал 2017 года в Свердловское УФПС поступило около 3 тыс. обращений от клиентов. При этом в ведомстве не смогли предоставить данные по доле заявлений о потерянных посылок из них. Однако в УФПС учли количество благодарностей (более 200) и число обращений по качеству обслуживания в отделениях (около 800).
Отметим, что от работы сотрудников почты в Свердловской области зависят и жители других регионов. В Екатеринбурге расположено место международного почтового обмена (ММПО). В последнее время оно стало героем негативных комментариев от жителей разных регионов России под петицией с жалобой на работу «Почты России» на сайте onlinepetition.ru. Сам документ опубликовали еще в 2010 году, но, видимо, в связи с ростом покупок в иностранных магазинах обращение обрело популярность.
«Постоянно заказываю посылки из Китая. Все бы хорошо, но как только они идут через Екатеринбург, бесследно исчезают. Екатеринбург, как черная дыра: если попал мелкий пакет к ним, все, можно не ждать совсем», — пишет Ксения Попова из Оренбурга.
«Точно такая же ситуация. Посылка до меня не дошла, а застряла в сортировочном центре Екатеринбурга! Трек-номер отслеживается, но толку от него нет. Причем одна из посылок после МСЦ Екатеринбурга уехала в Барнаул на почтовое отделение», — вторит ей Рамиля Хасанова из Казани.
Раньше в Екатеринбургском ММПО принимали для обработки только почту из Харбина, но в 2016 году география входящего потока расширилась до Финляндии, Эстонии, Литвы, Казахстана и Монголии. В результате этого объем направляемых в Екатеринбург отправлений вырос в три раза только в прошлом году. По всей видимости, с таким объемом сотрудникам почты справиться не удается.
Валерия Кабанова
По данным Управления Федеральной почтовой связи Свердловской области, количество международных отправлений, которые получают жители региона, растет с каждым годом. Так, в I полугодии 2017 года сотрудники почты доставили свердловчанам 4,1 млн простых и заказных мелких пакетов, это в три раза больше, чем в I полугодии 2015-го (1,4 млн шт.).
Параллельно с этим растет и количество получаемых внутрироссийских отправлений. Так, в I полугодии 2017 года посылочный обмен в Свердловской области составил 1,2 млн посылок, что уже превышает совокупный объем за прошлый год.
При такой возросшей нагрузке вполне естественно, что участились случаи, когда адресаты в итоге не дожидаются почту. При этом нередки случаи, когда посылка пропадает непосредственно в конечном пункте путешествия — отделении «Почты России».
«Мы заказали в интернет-магазине AliExpress телефон для дочери. В течение двух недель товар прошел таможню и был доставлен на Главпочтамт. После этого его должны были переслать в наше почтовое отделение. Однако прошло три недели, а извещения на получение покупки мы так и не дождались. Позвонив в службу поддержки, мы узнали, что наша посылка потеряна на Главпочтамте, и нужно писать заявление на ее поиск, который может занять еще месяц», — рассказала УрБК жительница Екатеринбурга.
Как пояснили в региональном УФПС, за I полугодие 2017 года в Свердловской области признали утраченными лишь 0,0004% от общего объема входящей регистрируемой почты. В данном случае речь идет не только о посылках, но и письмах, открытках, бандеролях. Однако даже если взять 4,1 млн полученных международных посылок и 1,2 млн внутренних, то доля потерянных от них превысит 2 тыс. ед.
«Работники отделений связи предпринимают все меры, чтобы вручить почтовое отправление клиенту. По международным отправлениям клиента оповещают с помощью sms-уведомления, а также телефонного дозвона с просьбой подойти и забрать отправление. В этой связи, напомним, с 10 августа 2017 года AliExpress вводит обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами. Теперь всем покупкам, которые сделаны на платформе, будет присвоен трекинг, по которому покупатель и интернет-магазин смогут отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении», — прокомментировали в пресс-службе Уральского филиала «Почты России».
В случае утери посылки отправитель или получатель должны написать заявление о розыске почтового отправления. Тогда «Почта России» приступит к ее поиску.
«Если повезет, и действительно будет признано, что почтовое отправление было утеряно, то возместится заявленная стоимость почтового отправления и затраты на пересылку. Вообще основная проблема заключается в том, что люди не пишут реальную стоимость того, что они получали. Поэтому дело не в том, что посылка теряется, это действительно иногда происходит, а в том, что потом возникает проблема с возмещением реальной стоимости ущерба. Чтобы иметь возможность что-то возместить, нужно указывать реальную стоимость того, что доставляют. В противном случае деньги не вернуть», — пояснил управляющий партнер юридической компании «Legal Jazz» Роман Фадеев.
Только за I квартал 2017 года в Свердловское УФПС поступило около 3 тыс. обращений от клиентов. При этом в ведомстве не смогли предоставить данные по доле заявлений о потерянных посылок из них. Однако в УФПС учли количество благодарностей (более 200) и число обращений по качеству обслуживания в отделениях (около 800).
Отметим, что от работы сотрудников почты в Свердловской области зависят и жители других регионов. В Екатеринбурге расположено место международного почтового обмена (ММПО). В последнее время оно стало героем негативных комментариев от жителей разных регионов России под петицией с жалобой на работу «Почты России» на сайте onlinepetition.ru. Сам документ опубликовали еще в 2010 году, но, видимо, в связи с ростом покупок в иностранных магазинах обращение обрело популярность.
«Постоянно заказываю посылки из Китая. Все бы хорошо, но как только они идут через Екатеринбург, бесследно исчезают. Екатеринбург, как черная дыра: если попал мелкий пакет к ним, все, можно не ждать совсем», — пишет Ксения Попова из Оренбурга.
«Точно такая же ситуация. Посылка до меня не дошла, а застряла в сортировочном центре Екатеринбурга! Трек-номер отслеживается, но толку от него нет. Причем одна из посылок после МСЦ Екатеринбурга уехала в Барнаул на почтовое отделение», — вторит ей Рамиля Хасанова из Казани.
Раньше в Екатеринбургском ММПО принимали для обработки только почту из Харбина, но в 2016 году география входящего потока расширилась до Финляндии, Эстонии, Литвы, Казахстана и Монголии. В результате этого объем направляемых в Екатеринбург отправлений вырос в три раза только в прошлом году. По всей видимости, с таким объемом сотрудникам почты справиться не удается.
Валерия Кабанова
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