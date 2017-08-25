Дайджест

Польша намерена получить репарации от Германии

Премьер-министр Польши Беата Шидло считает, что ее страна имеет право на репарацию со стороны Германии за последствия Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.



«Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никаким образом еще не был возмещен», — подчеркнула Шидло.



По ее словам, сегодня речь о репарациях — это напоминание о справедливости, о том, что Польше принадлежит. «Если же речь идет о голосах, которые критикуют эту позицию, которые имеют иное мнение, то они должны прежде всего посмотреть на историю и вспомнить, что было на польской земле во время Второй мировой войны», — отметила глава правительства.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: