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Акционер Группы ЧТПЗ принял участие в совещании челябинского губернатора с Попечительским советом театра оперы и балета

23 августа состоялось заседание губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с Попечительским советом Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки, куда входят акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



На встрече участники подвели итоги работы Попечительского совета театра в I полугодии 2017-го и обсудили планы на ближайшую перспективу. Среди рассмотренных вопросов строительство здания для декорационных мастерских, техническое оснащение театра, повышение социально-бытовых условий для артистов и премьеры нового театрального сезона.



«Попечительский совет был создан в прошлом году и достаточно плотно погрузился в вопросы развития театра. Цели перед театром ставят, прежде всего, зрители. Задача власти и попечителей — создать достойные условия для работы театрального коллектива, где много прославленных имён. Театр Оперы и балета был и остается «визитной карточкой» нашего региона. Сюда челябинцы ведут своих гостей, сюда приезжают люди со всей области, чтобы соприкоснуться с истинным искусством. Сегодня попечительский совет рассмотрел целый ряд рабочих вопросов, и в силу специфики учреждения мы также поговорили о творческих планах артистов. Раскрывать тайну не буду — следите за премьерными афишами», — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



«Принято важное решение об оснащении театра современным звуковым и световым оборудованием, его финансирование будет осуществлено за счет средств областного бюджета и Попечительского совета. Также в планах до конца года приступить к строительству здания для декорационных мастерских, сегодня идут проектировочные работы. Все заявленные обязательства Попечительский совет выполняет в полном объеме», — заявил акционер Группы ЧТПЗ, председатель Попечительского совета Челябинского театра оперы и балета, Андрей Комаров.



На совещании также обсуждалась работа детской школы мюзикла, созданной при Челябинском театре оперы и балета при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ, и постановка семейного мюзикла «Калейдоскоп мечты» с участием артистов театра и одаренных детей Челябинской области. На сегодняшний день актерский состав полностью укомплектован, определена постановочная группа, написана часть музыкальных номеров. Презентация номеров мюзикла состоялась 14 и 15 июля в Челябинске и Первоуральске, концерты посетили более 10 тыс. белых металлургов и жителей городов. Премьера мюзикла на сцене театра оперы и балета откроет ежегодный благотворительный фестиваль ЧТПЗ «Снежность» в декабре 2017 года.

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