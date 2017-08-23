Аудиторы увидели риски остановки «Уралмашзавода»

Аудиторская компания «Финэкспертиза» провела анализ финансовой отчетности ПАО «Уралмашзавод». По оценкам экспертов, ситуация на предприятии вызывает серьезные опасения. Как оказалось, долги «Уралмашзавода» в 2015 и 2016 годах превысили стоимость чистых активов. Если в ближайшее время завод не сможет выправить финансовую ситуацию, то ему грозит временная остановка производства или даже ликвидация.Чистый убыток ПАО «Уралмашзавод» и его дочерних компаний в 2016 году составил 807 млн 203 тыс. руб., в 2015 году — 1 млрд 981 млн 040 тыс. руб., и сумма чистых активов оказалась меньше величины уставного капитала на 6 млрд 432 млн 198 тыс. руб. и 5 млрд 624 млн 995 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года соответственно.«Данные события или условия указывают на наличие существенной неопределенности, обуславливающей значительные сомнения в способности ПАО «Уралмашзавод» и его дочерних компаний продолжать свою деятельность непрерывно. Вместе с тем руководство ПАО «Уралмашзавод» не планирует прекращение деятельности в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты (31 декабря 2016 года — прим. ред.)», — говорится в заключении компании «Финэкспертиза» за подписью руководителя департамента международного аудита Наталии Тарабариной.Стоимость чистых активов предприятия в последние годы демонстрирует отрицательную динамику. В 2014 году этот показатель составлял плюс 787 млн 204 млн руб., в 2015 году — минус 1 млрд 710 млн руб., в 2016 году — минус 2 млрд 742 млн руб.Отрицательная величина чистых активов означает, что, по данным бухгалтерской отчетности, размер долгов превышает стоимость всего имущества общества. Это может свидетельствовать о глубоких финансовых проблемах предприятия, которые зачастую носят необратимый характер.Согласно пункту 11 статьи 7 ФЗ «О налоговых органах РФ» от 21.03.1991 № 943-I, если в течение 2 лет подряд величина чистых активов любого АО меньше размера уставного капитала, налоговая инспекция имеет полномочия подать иск в суд о его ликвидации. В заявлении налоговики обосновывают свою просьбу, а окончательный вердикт остается за арбитражем. Судьи при рассмотрении каждого случая тщательно анализируют ситуацию, сложившуюся в организации. Если оказывается, что налогоплательщик способен исполнить обязательства перед кредиторами и бюджетом, в ликвидации арбитры отказывают.«Отрицательная величина чистых активов общества обусловлена накопленными убытками в течение нескольких отчетных периодов (начиная с 2009 года) в основном за счет сокращения объемов реализации и роста долговой нагрузки. Кроме того, на величину чистой прибыли существенное влияние оказывает стоимость обслуживания кредитного портфеля», — говорится в годовом отчете «Уралмашзавода» за 2016 год.В этом документе также опубликован «перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной уставного капитала».«С 2016 года ПАО «Уралмашзавод» наращивает объемы выпуска и реализации товарной продукции, в том числе за счет расширения продуктовой линейки. Долгосрочный прогноз развития завода основан на анализе перспектив роста целевых рынков сбыта продукции и предполагает улучшение финансового состояния предприятия. В прошлом году общество продемонстрировало значительную положительную динамику: выручка увеличилась на 69% по сравнению с 2015 годом (до 5 млрд 999 млн руб.), показатель EBITDA оказался в плюсе и составил 57 млн руб. Начиная с 2017 года планируется положительная прибыль от продаж», — сообщается в годовом отчете.Впрочем, есть большие сомнения, что эти меры окажутся успешными. В аудиторском заключении компании «Финэкспертиза» опубликованы планово-финансовые показатели «Уралмашзавода» на 2017-2023 годы. Эксперты не прогнозируют выход предприятия в прибыль даже в долгосрочной перспективе.В 2017 году чистый убыток завода должен составить 975 млн руб., в 2018 году — 1 млрд 181 млн руб., в 2019 году — 392 млн руб., в 2020 году — 436 млн руб., в 2021 году — 477 млн руб., в 2022 году — 519 млн руб., в 2023 году — 448 млн руб. Скорее всего, такие пессимистичные прогнозы обусловлены чрезвычайно высокой долговой нагрузкой, которую необходимо обслуживать.Очевидно, что в сложившейся ситуация возникает вопрос о целесообразности продолжения производственной деятельности на «Уралмашзаводе». Предприятие, которое долгие годы генерирует убытки, в текущей экономической ситуации вряд ли способно удержать текущие позиции на рынке и сохранить трудовой коллектив.