Жилье в городах-спутниках Екатеринбурга стремительно дешевеет

Известно, что многие свердловчане рассматривают приобретение жилья в городах-спутниках как альтернативу покупки квартиры в Екатеринбурге. В связи с этим можно говорить о существовании единого рынка недвижимости, где объекты, расположенные в отдаленных районах столицы Среднего Урала, на равных конкурируют с теми, которые находятся в Верхней Пышме, Березовском, Среднеуральске и Арамили. Однако в условиях кризиса жилье в городах-спутниках дешевеет более стремительно, чем в уральской столице.Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков сообщил, что средняя цена предложения вторичного жилья в Екатеринбурге за год снизилась на 3,3%. Для сравнения, в Березовском цены упали на 4,7%, в Верхней Пышме — на 4,1%, в Среднеуральске — на 7%.«Раньше была достаточно большая ценовая разница между городами-спутниками и Екатеринбургом. Это позволяло привлекать покупателей из уральской столицы. Сейчас ситуация изменилась. В последние годы в Екатеринбурге было введено в эксплуатацию много низкобюджетных жилых комплексов. В результате пригород стал терять свои конкурентные преимущества. Сейчас многие покупатели с ограниченным бюджетом выбирают компактные квартиры в Екатеринбурге, отказываясь от приобретения собственности в городах-спутниках. В условиях дефицита покупателей это привело к более чувствительному снижению цен», — заявил Михаил Хорьков.По его словам, ситуация в каждом городе-спутнике Екатеринбурга имеет свою специфику. В настоящее время наиболее уверенно себя чувствует вторичный рынок Верхней Пышмы.«По сравнению с остальными городами-спутниками, здесь более высокая доля местных покупателей. То есть сами жители Верхней Пышмы регулярно совершают сделки купли-продажи. Екатеринбург дает этому городу лишь дополнительный приток покупателей», — рассказал главный аналитик УПН.Впрочем, эксперты отмечают и серьезные недостатки этого рынка. В первую очередь относительно высокие цены на жилье (максимальная приближенность к ценам на жилье в Екатеринбурге в районах Уралмаш, Эльмаш) и не самая благоприятная экологическая ситуация. В этом городе расположено головное предприятие холдинга УГМК.В Березовском относительно благоприятная экологическая ситуация. Однако в этом городе существуют серьезные проблемы с транспортной доступностью. Несмотря на то, что географически он расположен к центру Екатеринбургу ближе всех, добираться сюда сложнее всего. Обе транспортные артерии, по которым можно доехать в Березовский (через улицу Проезжую и по дороге через Свердловскую ТЭЦ), сильно перегружены.Аналогичные проблемы существуют и в Среднеуральске. В этот город можно добраться по Серовскому тракту или через Верхнюю Пышму. В первом случае придется ехать по ул. Бебеля. Во втором — через пр. Космонавтов или ул. Шефскую. Все три дороги достаточно сильно загружены в час-пик. Поэтому жителям Среднеуральска, которые работают в Екатеринбурге, приходится регулярно стоять в пробках.Арамиль серьезно уступает другим городам-спутникам по уровню развития инфраструктуры. Здесь практически нет развлекательных учреждений, спортивных секций, школ творческого развития, мало предприятий общепита, ограниченное число магазинов. В результате местным жителям приходится по любому малейшему поводу приезжать в Екатеринбург.Таким образом, каждый город-спутник имеет серьезные конкурентные недостатки. Это также влияет на динамику стоимости квартир.«В апреле-июле 2017 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Верхней Пышмы снизилась на 1,3% (до 54 тыс. 033 руб. за кв. м.), Березовского — на 1,5% (до 50 тыс. 472 руб. за кв. м.), Среднеуральска — на 3,4% (до 46 тыс. 182 руб.), Арамили — на 1,2% (до 45 тыс. 297 руб. за кв. м.)», — заявил руководитель аналитического отдела группы компаний «Новосёл» Сергей Меньшенин.В краткосрочной перспективе снижение цен на вторичном рынке жилья городов-спутников продолжится. На этих территориях сохраняется сильный дисбаланс между спросом и предложением. Единственная возможность для собственников повысить конкурентоспособность своих объектов — непрерывно снижать цены.