Пчелы остались без работы

Производители мёда предупредили о росте цен на продукт из-за дождливого лета. Пасмурная погода привела к сокращению качек. При этом дефицит отразится не только на прилавках, но и на пасеках. По словам экспертов, в условиях такого низкого сбора пчеловоды в первую очередь будут обеспечивать питанием семьи на пасеках, чтобы не допустить мора пчел.Дождливые май и июнь привели к существенному сокращению сбора меда на пасеках Свердловской области, да и в целом по России.«Весеннего сбора практически не было из-за низкой температуры. Из-за пасмурной погоды и постоянных дождей идет намокание брюшка пчел. Оно не дает им возможности облетать свой радиус. Обычно пчела собирает мёд в радиусе пяти километров. Но вот в этом году он резко сократился», — рассказал декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин.По словам пчеловода Сергея Анохина, в этом году семьи пришлось даже подкармливать.«Май-июнь были холодные, взятка совсем не было. То, что с вербы натаскали в начале мая, к концу месяца сами же и съели. В июне приходилось подкармливать, что бывает крайне редко. Например, в прошлом году первая откачка была 13 июня, и закончил сезон к 10 августа. Нынче я еще не качал. Пасека у меня в горах (в Висимском заповеднике), там только сейчас иван-чай зацвел. А это основной медонос для тех мест. И липа толком не цвела. Сосед в эти выходные начал качать. Там, где раньше было минимум 40 кг, ныне максимум 30», — пояснил владелец пасеки.Сокращение сбора мёда зафиксировали и в Башкирии — главном производителе сладкого продукта в России. В результате цены на мёд в этом году значительно подорожают, уверены эксперты.«Говорил с башкирами, у них ситуация примерно такая же. Уже продают в среднем по 450 руб./кг (в прошлом году можно и по 250 руб. было найти). В моем районе пчеловоды решили продавать мёд в этом году не дешевле 700 руб./кг. Раньше 500-600 руб. Т.е. сейчас трехлитровая банка будет стоить больше 3 тыс. руб. против 2,5 тыс. руб. в прошлые годы», — прогнозирует Сергей Анохин.Сведения по ценам на мёд, озвученные Михаилом Карпухиным, несколько отличаются. По его словам, в прошлом году трехлитровая банка мёда стоила 1,5 тыс. руб. В этом цена дойдет до 2,5 тыс. руб.Отметим, что согласно базе данных ЕМИСС, в июле средняя потребительская цена на мёд в магазинах Свердловской области и вовсе оказалась ниже, чем год назад. Так, в середине лета стоимость 1 кг мёда составила 445,16 руб., что на 3,19% ниже уровня прошлого года и на 4,1% цен декабря 2016 года. В то же время в еще одном медоносном регионе страны — Алтайском крае — за год товар подорожал на 8,7%.Помимо дождливого лета еще одной причиной сокращения сбора стал мор пчел прошлой зимой, подчеркивает Сергей Анохин. При этом ни пчеловоды, ни ученые так и не смогли найти объяснения этому явлению.«Вообще мор может быть от недостатка питания, от различных вредителей — допустим, клещей, которые нападают. Видите, это зависит, во-первых, от силы семьи. То есть бывают сильные, слабые, средние семьи. Во-вторых, конечно, от условий содержания. Многие, допустим, на ровном месте хранит, закапывает снегом, кто-то под крышей. Поэтому сложно сказать, у кого какой мор был, нужно по каждому случаю отдельно смотреть», — объяснил Михаил Карпухин.Как отмечают эксперты, сейчас основные силы пчеловодов будут направлены на то, чтобы обеспечить пчелиные семьи мёдом на зиму. Поэтому качка останется низкой даже в случае хорошего взятка в августе. Все это может привести не только к росту цен на мёд на рынке, но и к появлению контрафактной продукции.