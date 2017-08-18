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В Свердловской области убрано 4% от всей площади зерновых культур

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. В Свердловской области повсеместно началась уборка зерновых культур. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Как рассказал министр АПК и продовольствия региона Дмитрий Дегтярев, на сегодняшний день в регионе убрано 15 тыс. 143 гектара зерновых культур, это 4% от всей площади. Валовый сбор зерна составил 49 тыс. т при урожайности 32 центнера с гектара.



«Урожайность в этом году хорошая, выше, чем в прошлом. Самое главное — хорошая погода. Это единственное сейчас, от чего зависит и скорость, и качество уборки. Зерновые культуры традиционно мы убираем до конца сентября», — рассказал министр.



Высокие темпы полевых работ демонстрирует Богдановичский район, где убрано 10% от плана, Ирбитский — 9% и Белоярский район — 7%.



Дмитрий Дегтярев также напомнил, что в Свердловской области продолжается заготовка кормов для нужд животноводства. На сегодняшний день запасено 23,4 центнера кормовых культур на одну условную голову скота.



Также в хозяйствах началась уборка раннего картофеля и овощей на реализацию населению. Урожайность культур не ниже показателей 2016 года.

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