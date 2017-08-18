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В Испании задержали третьего подозреваемого в теракте

В испанском городе Риполь полицейские задержали третьего подозреваемого в причастности к совершению теракта в Барселоне. Об этом сообщает El Pais.



Спецслужбы продолжают поиск еще двух подозреваемых. Также проверяется информация о третьем фургоне, который мог быть арендован террористами для нападения.



17 августа микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали более 100. Водителю удалось скрыться с места преступления.

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