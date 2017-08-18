Дайджест
В Испании задержали третьего подозреваемого в теракте
18 август 2017 (17:18)
В испанском городе Риполь полицейские задержали третьего подозреваемого в причастности к совершению теракта в Барселоне. Об этом сообщает El Pais.
Спецслужбы продолжают поиск еще двух подозреваемых. Также проверяется информация о третьем фургоне, который мог быть арендован террористами для нападения.
17 августа микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали более 100. Водителю удалось скрыться с места преступления.
Спецслужбы продолжают поиск еще двух подозреваемых. Также проверяется информация о третьем фургоне, который мог быть арендован террористами для нападения.
17 августа микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали более 100. Водителю удалось скрыться с места преступления.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Москве задержали подозреваемых в нападении на инкасаторов
- В Екатеринбурге задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на пункты микрозаймов
- В Екатеринбурге задержали грабителя офиса микрокредитования
- В Екатеринбурге задержали грабителя офиса микрокредитования
- При столкновении двух поездов в Барселоне пострадали 22 человека
Loading...