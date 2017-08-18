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«Реал» обжалует дисквалификацию Роналду

«Реал» обжалует дисквалификацию на пять матчей нападающего Криштиану Роналду в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает RT.



По информации AS, футболист получил наказание за свое поведение во время первого матча Суперкубка Испании с «Барселоной». Роналду был удален с поля и толкнул арбитра в спину.



Ранее «Реал» подавал апелляцию в Королевскую испанскую федерацию футбола (RFEF), но потерпел неудачу.

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