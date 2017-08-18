Дайджест

«Реал» обжалует дисквалификацию Роналду

18 август 2017 (17:17)

«Реал» обжалует дисквалификацию на пять матчей нападающего Криштиану Роналду в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает RT.

По информации AS, футболист получил наказание за свое поведение во время первого матча Суперкубка Испании с «Барселоной». Роналду был удален с поля и толкнул арбитра в спину.

Ранее «Реал» подавал апелляцию в Королевскую испанскую федерацию футбола (RFEF), но потерпел неудачу.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...