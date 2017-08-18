Дайджест
На Украине назначили нового постоянного представителя в Крыму
18 август 2017 (17:17)
Президент Украины Петр Порошенко назначил нового постоянного представителя главы государства в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
«Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Бориса Бабина постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Ранее указом от этой должности была освобождена Наталья Попович», — говорится в сообщении.
В конце июня Порошенко поручил изменить статус Крыма в конституции.
«Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Бориса Бабина постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Ранее указом от этой должности была освобождена Наталья Попович», — говорится в сообщении.
В конце июня Порошенко поручил изменить статус Крыма в конституции.
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