Дайджест

На Украине назначили нового постоянного представителя в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового постоянного представителя главы государства в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.



«Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Бориса Бабина постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Ранее указом от этой должности была освобождена Наталья Попович», — говорится в сообщении.



В конце июня Порошенко поручил изменить статус Крыма в конституции.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: