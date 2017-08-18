Урожай запоздал на месяц

Уральским садоводам не стоит ждать в этом году рекордных урожаев. По оценкам экспертов, практически по всем сельхозкультурам результаты сезона окажутся на среднем уровне, а по некоторым — значительно ниже прошлого года. Тенденция обусловлена сразу несколькими факторами, но основной — дождливая и холодная погода в начале лета. Из-за этого вегетационные процессы задержались практически на месяц. Кроме того, ученые советуют дачникам уже сейчас готовить растения к зимовке, иначе непогода аукнется и в следующем году.Плодовым и ягодным культурам на Среднем Урале в этом году не повезло. Во-первых, в конце мая, как раз в период цветения яблонь, груш, слив, в регионе ударили заморозки. Во-вторых, затяжные и обильные дожди в июне помешали пчелам опылять растения. В результате плоды на раннеспелых деревьях не завязались.«Более всего повлияли на урожай поздневесенние заморозки. Это как раз 30 мая, когда заморозки были до -4…-7 градусов в районах области. Конечно, это сильно усугубило ситуацию с урожаем тех культур, которые цвели в это время: яблоки, груши, сливы. Нельзя сказать, что яблок в этом году нет, урожай, скажем, среднестатистический. Но завязались те плоды, которые цвели чуть позже. Кроме того, лет пчел в этом году, видно и по меду, был крайне ограничен. Пчела в пасмурную погоду летит плохо. Конечно, это сильно сказалось на этих культурах. Если сравнивать с прошлым годом, то урожай будет ниже. И ранних сортов, и поздних», — рассказал декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин.Еще один неблагополучный фактор, который повлиял на урожай плодовых и ягодных — резкие перепады температур во время зимовки. Например, плохо зиму на Урале пережила земляника, отмечает эксперт.Однако на урожай ягод также повлияли обильные осадки и недостаток эффективного тепла. По словам экспертов, к августу погода в регионе отстает на 200-300 градусов от среднегодовых значений.«Действительно, лето по сравнению с прошлым, конечно, сильно отличается. Прошлое лето было жарким и сухим: выпало всего 50% летней нормы осадков, а температура воздуха значительно превышала норму, особенно в августе. В этом году у нас температура воздуха 25 градусов и выше в дневные часы отмечалась в Екатеринбурге 14 раз, в прошлом году — 53 раза. Нынешнее лето можно разделить на две половинки примерно: до 10-12 июля оно было дождливое и довольно прохладное, а потом стало улучшаться, разгулялось, стало поменьше осадков, и температуры повысились. С этим, конечно, была связана в первую очередь задержка в развитии сельхозкультур», — прокомментировала главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.Такие ливни в июне привели, по мнению синоптиков, к уникальному явлению, при котором весенний паводок перешел в дождевые паводки и подтопления. Как ранее писал УрБК, из-за этого картофельные поля в регионе, которые находятся на торфяниках и в низинах, заразились фитофторозом. Однако обилие влаги привело еще и к недостатку кислорода, необходимого для формирования клубней.«В этом году удивительная вещь — когда мы выезжали на поля, видели, что даже между гребней картофеля стояла вода. Она, конечно, тоже усугубила ситуацию. Когда формируется клубень — это как раз период цветения — не было доступа кислорода к корням. Они просто-напросто задыхаются. Сегодня даже мы копаем картофель, смотрим, а на нем такие маленькие белые крапинки. Это говорит о том, что в этом году картофель задыхается от избытка влажности», — поделился Михаил Карпухин.Пока погода стоит благоприятная, садоводам необходимо в срочном порядке подготовить культуры к зимовке. Иначе дождливое лето повлияет и на будущий урожай, отмечает представитель УрГАУ.«Чтобы улучшить перезимовку плодовых, ягодных, многолетних овощных культур (ревень, щавель, спаржа, хрен — прим. УрБК), сегодня необходимо сосредоточиться на подкормке фосфорно-калийными удобрениями. Как показывает практика, чем влажнее год, тем растение хуже подготавливается к перезимовке. Азот становится сильно доступен в почве, растение интенсивно развивает вегетативный аппарат — листья, стебли растут, а древесина не вызревает. Поэтому и нужно подкармливать фосфорно-калийными элементами. Лучше всего, конечно, применять нашу простую золу. Это нужно делать уже сейчас», — объяснил ученый.По его словам, уже сейчас нужно срезать отплодонившие ветви малины, убрать сорняки с грядок земляники. Кроме того, пока еще у земляники можно полностью срезать старые листья, чтобы успели отрасти новые. У плодовых деревьев — собрать падалицу и сжечь, чтобы избежать размножения вредителей.По прогнозам синоптиков, до конца августа в Свердловской области будет стоять слабоветренная погода, преимущественно без осадков.«Совсем осадки мы не исключаем, но они будут редкие, небольшие, малоинтенсивные и кратковременные. В целом погода очень хорошая. Температура в ближайшие выходные — +18 градусов на севере области и +23 градуса в южных районах. Ночная температура — +18…+13 градусов. На следующей неделе до четверга будет очень тепло — +24…+29 градусов», — сказала Галина Шепоренко.С 27 августа по 2 сентября в регион придет циклон, который принесет дожди. Также в первой декаде сентября не исключены заморозки. В целом предварительный прогноз Гидрометцентра на следующий месяц обнадеживает. Синоптики считают, что температура в начале осени будет около нормы — это +7…+10 градусов в среднем по месяцу. То есть дневная порядка +10…+15, ночная — +3…+8 градусов. При этом осадков ожидается меньше нормы, что может создать благоприятные условия для уборки урожая.