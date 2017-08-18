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Ученые прогнозируют сокращение урожая теплолюбивых культур на Среднем Урале минимум на 25%

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. Из-за холодного лета в этом году урожай теплолюбивых культур в хозяйствах населения Свердловской области сократится минимум на 25% по сравнению с прошлым. Об этом сказал в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин.



«Если взять наши теплолюбивые культуры — огурец, томат, перец, баклажан и так далее, у них биологический минимум +15 градусов. Если температура воздуха ниже +15 градусов, даже ночью — а ночью нарастают все плоды, то это растение просто не растет, оно стоит. А раз оно не растет, то и урожай уже задерживается. В этом году нужно четко отметить, что, конечно, теплолюбивых культур урожай на 25% как минимум ниже, чем в прошлом», — рассказал Михаил Карпухин.



По его словам, в целом Средний Урал ожидает средняя урожайность по всем культурам, без явных всплесков.

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