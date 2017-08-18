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АПЛ «Северодвинск» запустила ракету «Калибр»

Атомная подводная лодка «Северодвинск» в Баренцевом море успешно провела стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по полигону в Архангельской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.



Экипаж выполнил боевое упражнение из подводного положения. Расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило порядка 600 километров.



По данным объективного контроля, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полетных и технических параметров.



При подготовке к ракетной стрельбе и выполнении боевого упражнения экипаж подлодки «Северодвинск» проявил «высокий профессионализм и военно-морскую выучку», отметили в пресс-службе.

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