Дайджест
На Марсе обнаружили водохранилище
18 август 2017 (13:28)
Группа ученых из Университета Джона Хопкинса в США обнаружила, что под поверхностью Марса около экватора находится большое количество воды в виде льда. Об этом сообщает издание ScienceAlert.
К такому выводы исследователи пришли, повторно проанализировав данные орбитального аппарата Mars Odyssey. Однако в том регионе, учитывая климат Красной планета, существование воды маловероятно.
Поскольку Mars Odyssey находится над поверхностью Марса на высоте около четырех тысяч километров, он не может непосредственно определить количество воды в грунте. Однако он регистрирует нейтроны, образующиеся при столкновении космических лучей с водородом, входящим в состав воды. Это позволило обнаружить лед на Красной планете еще в 2002 году, однако он находился в полярных областях. Считалось, что на экваторе он бы быстро испарился.
К такому выводы исследователи пришли, повторно проанализировав данные орбитального аппарата Mars Odyssey. Однако в том регионе, учитывая климат Красной планета, существование воды маловероятно.
Поскольку Mars Odyssey находится над поверхностью Марса на высоте около четырех тысяч километров, он не может непосредственно определить количество воды в грунте. Однако он регистрирует нейтроны, образующиеся при столкновении космических лучей с водородом, входящим в состав воды. Это позволило обнаружить лед на Красной планете еще в 2002 году, однако он находился в полярных областях. Считалось, что на экваторе он бы быстро испарился.
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