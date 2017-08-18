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ФК «Краснодар» обыграл «Црвену Звезду» в Лиге Европы

Российский футбольный клуб «Краснодар» обыграл сербскую «Црвену Звезду» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Встреча, состоявшаяся в Краснодаре в четверг, 17 августа, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У победителей отличились Иван Игнатьев, Виктор Классон и Сергей Петров. В составе белградского клуба голы на свой счет записали Славолюб Срнич и Александар Пешич.



На 66-й минуте матча впервые в нынешнем сезоне на поле появился форвард «Краснодара» Федор Смолов, восстановившийся после травмы.



Ответная игра пройдет 24 августа в Белграде. Победитель противостояния выступит на групповом этапе Лиги Европы.

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